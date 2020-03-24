{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

На параде Победы в Воронеже покажут "Искандер" и комплекс РЭБ "Палантин"

Всего в параде задействуют более 110 единиц военной техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Более 110 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" и единственный в российской армии комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин-К", покажут на параде Победы в Воронеже.

Спецпроект на тему
"Искандер-М". Как за каменной стеной ТАСС рассказывает о самом мощном ракетном комплексе Сухопутных войск России

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

"Всего в военном параде в Воронеже примет участие свыше 110 единиц вооружения и военной техники, в числе которых реактивная система залпового огня "Торнадо-Г", самоходные гаубицы "Мста-СМ2", единственный в Вооруженных силах РФ комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин-К", танки Т-72Б3, модернизированные бронетранспортеры БТР-82А и другая техника войск связи, артиллерии и противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе округа отметили, что на параде в Воронеже впервые покажут комплекс "Искандер".

"Воронежцы смогут увидеть комплекс в составе семи боевых машин. Ракетный комплекс был доставлен по железной дороге из Курской области на аэродром Балтимор в Воронежской области для проведения тренировок в составе сводной механизированной колонны", - добавили в пресс-службе.

Спецпроект на тему
Т-72Б3: секреты основного танка армии России ТАСС рассказывает о характеристиках и боевом потенциале самого спортивного танка Вооруженных сил РФ

Оперативный тактический ракетный комплекс "Искандер" способен поражать цели на дальности до 500 км.

Предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, аэродромов, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

Высокомобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня "Палантин" предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки.

Теги
РоссияВоронежская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Японским морем и Тихим океаном
Полет длился более девяти часов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС