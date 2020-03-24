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Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Японским морем и Тихим океаном

Полет длился более девяти часов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила более девяти часов", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Японии.

В военном ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны.

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