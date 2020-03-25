Источники: Россия ускорит испытания ракеты "Циркон"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. РФ ускорит темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей: стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году параллельно с запусками с борта фрегата "Адмирал Горшков". Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"Планируется нарастить темпы выполнения стрельб гиперзвуковой ракетой с борта морских носителей в рамках госиспытаний изделия. Стрельбы с подводных лодок типа "Ясень" начнутся уже в этом году параллельно с продолжающейся серией запусков с "Адмирала Горшкова", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил эту информацию и отметил, что "первые испытания ракеты на подводном носителе должны быть выполнены с подлодки "Северодвинск" (проект 885, шифр "Ясень" - прим. ТАСС). Он добавил, что "сначала стрельба "Цирконом" с "Северодвинска" будет проведена из надводного положения". Собеседники не назвали точные сроки проведения новых испытаний.

В НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), которое, по данным СМИ, разработало ракету "Циркон", отказались комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Впервые "Циркон" применили с корабля в начале января этого года (по другим данным - в конце декабря 2019 года): "Адмирал Горшков" провел стрельбу ракетой из Баренцева моря на дальность более 500 км по береговой мишени. Ожидается, что до конца года фрегат выполнит еще 3-4 стрельбы "Цирконом".

Как сообщил 20 марта газете "Красная звезда" командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, подлодки Северного флота в ближайшей перспективе проведут испытательные стрельбы гиперзвуковыми ракетами.

"Циркон"

О планах создания корабельного комплекса "Циркон" с гиперзвуковой ракетой заявил в начале 2011 года занимавший пост замминистра обороны Владимир Поповкин. Летные испытания ракеты, по данным СМИ, начались в 2015 году. К концу 2018 года, по данным источника ТАСС, было выполнено более 10 пусков.

В своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км.

Для запуска ракет "Циркон" используется универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С-14. Такими пусковыми установками, в частности, оснащены фрегаты проекта 22350, корветы проекта 20380, в варианте для подлодок - многоцелевые субмарины типа "Ясень".