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В России завершили модернизацию производства для серийного выпуска ракет "Сармат"

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, ведомство выполняет задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в посланиях Федеральному собранию, в частности, наращивается потенциал сдерживания
Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат"
© Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Россия завершила модернизацию производства для начала серийного выпуска межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". Об этом сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу в Совете Федерации.

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"Завершена модернизация промышленного производства для серийного выпуска тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", - сказал он.

По словам министра, ведомство выполняет задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в посланиях Федеральному собранию, наращивается потенциал сдерживания.

Шойгу сообщил, что на опытно-боевом дежурстве уже находятся высокоточные гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы "Кинжал". Продолжаются летно-конструкторские испытания морской гиперзвуковой ракеты "Циркон". В декабре прошлого года на боевое дежурство заступили первый ракетный полк "Авангард", а также лазерные установки "Пересвет".

РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" (Миасс, Челябинская обл.) в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода". Масса - 200 тонн, забрасываемый вес - около 10 тонн.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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