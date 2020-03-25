{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шойгу сообщил, что компьютерные атаки из-за рубежа на ВС РФ увеличиваются на 12% ежегодно

По словам российского министра обороны, информационное пространство "стало еще одним театром военных действий"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Каждый год количество компьютерных атак на российскую армию из других стран увеличивается в среднем на 12%. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу в Совете Федерации.

"За последние три года на информационную инфраструктуру вооруженных сил было совершено более 25 тыс. высокотехнологичных компьютерных атак из-за рубежа. При этом ежегодно их количество увеличивается в среднем на 12%", - сказал он.

По словам Шойгу, информационное пространство "стало еще одним театром военных действий". Россия, подчеркнул министр, готова к этой борьбе. Глава военного ведомства отметил, что в Минобороны создана надежная система защиты информационных ресурсов, обеспечивающая высокую устойчивость системы управления вооруженными силами. "Все атаки нейтрализуются", - подчеркнул Шойгу.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
Реклама на ТАСС
Шойгу заявил о появлении в армии России воздушных асов по итогам операции в Сирии
Министр обороны РФ отметил, что операция в арабской республике повысила российский международный авторитет и дала огромный качественный импульс для развития вооруженных сил
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС