Шойгу предложил проверить состояние бывших военных объектов, переданных местным властям

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил проверить состояния объектов, переданных ведомством гражданским властям за последние шесть лет, из-за появляющихся в СМИ сообщениях об их плачевном состоянии.

"Было бы полезно провести анализ состояния переданных за шесть лет 3956 земельных участков, 285 медучреждений, 312 домов офицеров, в которых до передачи кипела жизнь. Информация, поступающая из СМИ, говорит об их крайне плачевном состоянии", - сказал он.

По словам министра, в собственность регионов передано 1800 военных городков, не используемых вооруженными силами. Это порядка 84 тыс. объектов недвижимого имущества, включая 53 тыс. зданий жилищного фонда, 525 котельных, 467 детских садов и 54 школы.

"Все обращения с просьбами передать жилые здания и дома офицеров начинаются со слов "это позволит улучшить жизнь граждан, обеспечить их досуг и так далее", а письма о безвозмездной передаче земельных участков - "это снизит стоимость квадратного метра", - напомнил он.

"Так, в 2018 году в городе Энгельс мы передали муниципальным властям историческое здание Дома офицеров. <...> Предусматривалось, что местные власти проведут его реконструкцию. За два года ничего не сделано", - констатировал министр, добавив, что "сейчас принимаются меры, в том числе с участием председателя Госдумы, по сохранению исторического наследия".