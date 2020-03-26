{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Атомная подлодка "Вепрь" завершила испытания после ремонта и вернется на Севфлот в апреле

Во время испытаний в Баренцевом море подводники проверили все системы и бортовое оборудование

ТАСС, 26 марта. Послеремонтные испытания атомной подводной лодки проекта 971 "Вепрь" завершены. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало.

Спецпроект на тему
Северный флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в арктической зоне

"Главкому ВМФ России Николаю Евменову доложено о завершении морского этапа испытаний атомной подводной лодки "Вепрь" проекта 971 после выполнения ремонта на судоремонтном заводе "Нерпа". Подводная лодка возвратится в состав подводных сил Северного флота в апреле", - сказал Дыгало.

В ходе испытаний в полигонах Баренцева моря были проверены все системы и бортовое оборудование подводной лодки.

"На подводной лодке выполнен большой объем работ по восстановлению технической готовности бортовых систем и механизмов", - добавил представитель флота.

Атомные подлодки проекта 971 разработаны в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит". "Вепрь" строился на "Севмаше" и передан ВМФ России в 1995 году. После модернизации субмарины этого проекта получили на вооружение ударный ракетный комплекс "Калибр-ПЛ".

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
На Урале, в Сибири и Поволжье созданы оперативные штабы в рамках внезапной проверки войск
В них будет проводиться работа по уточнению состава сводных отрядов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС