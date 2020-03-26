Атомная подлодка "Вепрь" завершила испытания после ремонта и вернется на Севфлот в апреле

ТАСС, 26 марта. Послеремонтные испытания атомной подводной лодки проекта 971 "Вепрь" завершены. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало.

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в арктической зоне

Северный флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в арктической зоне

"Главкому ВМФ России Николаю Евменову доложено о завершении морского этапа испытаний атомной подводной лодки "Вепрь" проекта 971 после выполнения ремонта на судоремонтном заводе "Нерпа". Подводная лодка возвратится в состав подводных сил Северного флота в апреле", - сказал Дыгало.

В ходе испытаний в полигонах Баренцева моря были проверены все системы и бортовое оборудование подводной лодки.

"На подводной лодке выполнен большой объем работ по восстановлению технической готовности бортовых систем и механизмов", - добавил представитель флота.

Атомные подлодки проекта 971 разработаны в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит". "Вепрь" строился на "Севмаше" и передан ВМФ России в 1995 году. После модернизации субмарины этого проекта получили на вооружение ударный ракетный комплекс "Калибр-ПЛ".