Военные развернули пункты эпидемической разведки в пяти регионах Поволжья, Сибири и Урала

ТАСС, 26 марта. Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа развернули мобильные посты санитарно-эпидемической разведки на полигонах в пяти регионах в рамках проверки готовности Вооруженных сил РФ бороться с коронавирусом, сообщила в четверг пресс-служба округа.

"Силами эпидемиологических расчетов проводятся мероприятия карантинизации районов размещения войск. Расчеты специальной обработки подразделений РХБ защиты, оснащенные современными образцами вооружения - разведывательными химическими машинами РХМ-6, авторазливочными станциями АРС-14КМ и тепловыми машинами специальной обработки ТМС-65М, а также подвижными лабораториями экспресс-анализа и приготовления рецептур, готовятся к проведению дезинфекционных мероприятий", - сообщили в пресс-службе.

Мобильные пункты развернуты в Новосибирской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Челябинской областях.

В пресс-службе добавили, что также проверяется готовность лечебных учреждений гарнизонов округа к переводу на усиленный противоэпидемический режим. Всего в готовности к выполнению учебно-боевых задач сформировано и находятся 44 врачебно-сестринские и специализированные бригады.

По решению президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка на готовность к борьбе с коронавирусом. Она продлится по 28 марта.