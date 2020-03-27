Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке

ЭЛЬ-КАМЫШЛЫ /Сирия/, 27 марта. /ТАСС/. Российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование в самой отдаленной провинции Сирии - Хасеке, сообщил журналистам представитель российской военной полиции Андрей Иванов.

"Мы совершали очередное патрулирование совместно с вооруженными силами Турции. Подразделения российской военной полиции и подразделения вооруженных сил Турции осуществляют в 10-километровой зоне патрулирование для недопущения эскалации конфликта, для того, чтобы выявить незаконные вооруженные формирования, находящиеся на этой территории, и для того, чтобы на этой территории был мир", - рассказал Иванов.

Местное население позитивно встречало патруль. "Машут руками, воспринимают очень положительно, это видно было во время патрулирования", - отметил представитель российской военной полиции.

В составе патруля от российской военной полиции - БТР и бронеавтомобили "Тигр", от турецкой - бронетранспортеры Kirpi. Патрулирование проводилось при поддержке российских вертолетов Ми-8 и Ми-35.

"Наша основная задача - прикрытие с воздуха, устранение и разведка незаконных формирований, которые могли следовать на пути передвижения нашей колонны, в случае чего - эвакуация и прикрытие нашей колонны. Задачу выполнили хорошо, без всяких замечаний, - рассказал после патрулирования пилот вертолета Павел Андреев. - Мы выполняли полет на предельно малых высотах, что бы нас тоже особо не было заметно. В населенных пунктах, чтобы более хорошо просматривалось, набирали чуть повыше и смотрели, чтобы не было подозрительного скопления людей".

Четырехчасовое патрулирование в сирийском Заевфратье проводилось в рамках договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, подписавших от 22 октября 2019 года в Сочи меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Совместное патрулирование в этом районе будет продолжено.