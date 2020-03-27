{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке

Патрулирование проводилось при поддержке российских вертолетов Ми-8 и Ми-35

ЭЛЬ-КАМЫШЛЫ /Сирия/, 27 марта. /ТАСС/. Российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование в самой отдаленной провинции Сирии - Хасеке, сообщил журналистам представитель российской военной полиции Андрей Иванов.

"Мы совершали очередное патрулирование совместно с вооруженными силами Турции. Подразделения российской военной полиции и подразделения вооруженных сил Турции осуществляют в 10-километровой зоне патрулирование для недопущения эскалации конфликта, для того, чтобы выявить незаконные вооруженные формирования, находящиеся на этой территории, и для того, чтобы на этой территории был мир", - рассказал Иванов.

Местное население позитивно встречало патруль. "Машут руками, воспринимают очень положительно, это видно было во время патрулирования", - отметил представитель российской военной полиции.

В составе патруля от российской военной полиции - БТР и бронеавтомобили "Тигр", от турецкой - бронетранспортеры Kirpi. Патрулирование проводилось при поддержке российских вертолетов Ми-8 и Ми-35.

"Наша основная задача - прикрытие с воздуха, устранение и разведка незаконных формирований, которые могли следовать на пути передвижения нашей колонны, в случае чего - эвакуация и прикрытие нашей колонны. Задачу выполнили хорошо, без всяких замечаний, - рассказал после патрулирования пилот вертолета Павел Андреев. - Мы выполняли полет на предельно малых высотах, что бы нас тоже особо не было заметно. В населенных пунктах, чтобы более хорошо просматривалось, набирали чуть повыше и смотрели, чтобы не было подозрительного скопления людей".

Четырехчасовое патрулирование в сирийском Заевфратье проводилось в рамках договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, подписавших от 22 октября 2019 года в Сочи меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Совместное патрулирование в этом районе будет продолжено.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в СирииСирийско-турецкий конфликт
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Более 2 тыс. военных химиков участвуют в проверке готовности ВС к борьбе с коронавирусом
Также задействованы более 500 единиц военной и специальной техники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС