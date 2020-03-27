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"Севмаш" и Центр судоремонта "Звездочка" приостановят работу на следующей неделе

Будут работать только производства непрерывного цикла, обеспечивающие пожарную и радиационную безопасность

АРХАНГЕЛЬСК, 27 марта. /ТАСС/. Оборонные предприятия Северодвинска "Севмаш" и Центр судоремонта "Звездочка" приостановят работу с 30 марта по 5 апреля в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в их пресс-службах.

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"Согласно указу президента неделя объявлена на предприятии нерабочей. Будут продолжать работу только производства непрерывного цикла, обеспечивающие пожарную, радиационную безопасность и другие. Это около 400-500 человек из 12 тысяч сотрудников", - сказали в пресс-службе "Звездочки".

Как пояснили в пресс-службе "Севмаша", предприятие также приостановит работу, сейчас идет разработка документа, как это будет происходить. "Севмаш" выполняет указ президента о нерабочей неделе, сейчас идет работа над соответствующим внутренним документом, выработка механизма", - сказала собеседница агентства.

В Архангельской области продолжит работу в штатном режиме Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК). Как пояснили ТАСС в пресс-службе предприятия, из-за непрерывного цикла производства невозможно прервать его работу. "На Архангельском ЦБК непрерывный технологический цикл, он обеспечивает город Новодвинск теплоэнергоресурсами, это важное предприятие в структуре жизнеобеспечения, поэтому останавливать его нельзя, - привели в пресс-службе слова генерального директора АЦБК Дмитрия Зылева. - При этом некоторые сотрудники Архангельского ЦБК будут переведены на дистанционную работу, на комбинате вводятся дополнительные меры защиты от коронавируса".

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. Президент уточнил, что в течение этой недели продолжат работу "все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней". В тот же день глава государства подписал соответствующий указ.

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