Первый инфекционный медцентр Минобороны сдадут к 20 апреля

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Завершить строительство первого из 16 новых инфекционных медцентров Министерства обороны РФ, которые возводятся по поручению президента РФ Владимира Путина, планируется к 20 апреля. Об этом сообщили журналистам в субботу в военном ведомстве.

"Первый многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан уже к 20 апреля текущего года. С 10 по 15 апреля в первые восемь центров будет организована поставка и монтаж оборудования и медицинской техники", - сказали в Минобороны, добавив, что строительство всех 16 медцентров ведется с опережением графика, работы развернуты в круглосуточном режиме в три смены.

"На сегодняшний день на всех объектах строительства завершена заливка фундаментов, осуществляется переход к монтажу зданий. На объектах задействовано более 3,5 тыс. специалистов и 800 единиц техники", - уточнили в министерстве.

Как отметил в пятницу на коллегии ведомства замминистра обороны Тимур Иванов, беспрецедентное по масштабу и срокам строительство ведется от Калининграда до Камчатки, и задача выполнить поручение с высоким качеством в установленный сроки. Иванов также отметил, что каждый центр будет укомплектован компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации, уже определен состав медицинского персонала, они проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии. Для центров формируется запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Правительство РФ выделило 8,8 млрд рублей на строительство 16 инфекционных центров в рамках борьбы с коронавирусом. В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что они будут возведены до 15 мая. Строительство планируется выполнить в два этапа: до 30 апреля ввести восемь центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая - завершить строительство оставшихся восьми центров общей емкостью на 800 коек. Общая вместимость центров будет составлять 1,6 тыс. мест.