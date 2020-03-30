Российские саперы завершили гуманитарное разминирование территории Лаоса

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России завершили совместное с коллегами из Народной армии Лаоса разминирование в районе аэродрома Тхонгхайхин в провинции Сиангкхуанг. Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны РФ.

"В ходе выполнения работ с октября 2019 года по март 2020 года российскими специалистами на лаосской территории свыше 10 га было обнаружено и обезврежено более 830 взрывоопасных предметов. Очищенная территория передана представителям Национального комитета по контролю над неразорвавшимися боеприпасами Лаосской Народно-Демократической Республики", - проинформировали в ведомстве.

По случаю завершения данного этапа разминирования проведены торжественные мероприятия, в которых приняли участие заместитель министра обороны Лаоса генерал Онси Сенсук. Он поблагодарил российских специалистов и вручил им ведомственные медали Дружбы. Саперы провели символическое уничтожение обнаруженных взрывоопасных предметов.

"Кроме того, состоялась передача новейших российских средств поиска взрывоопасных предметов и защиты сапера (переносной индукционный миноискатель, металлодетектор глубинный, подрывная машинка, маскировочный комплект табельный) специалистам инженерных войск Народной армии Лаоса", - добавили в ведомстве.

Ранее в пункте размещения российских специалистов на территории республики был создан филиал противоминного центра. В нем теоретическую подготовку для работы с российскими средствами поиска и защиты сапера прошли 20 лаосских военнослужащих. Они также освоили их практическое применение на местности. Завершившееся разминирование стало вторым для российских саперов на территории республики. Как подчеркнули в Минобороны РФ, Москва планирует и дальше содействовать Вьентьяну в поиске и ликвидации неразорвавшихся боеприпасов.

В октябре прошлого года для оказания помощи в разминировании ВС РФ направили в Лаос отряд из 34 саперов и специалистов. Основная часть обнаруженных и нейтрализованных боеприпасов относилась к кассетным авиационным бомбам типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B, противопехотным минам и артиллерийским снарядам.