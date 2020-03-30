{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские саперы завершили гуманитарное разминирование территории Лаоса

С октября 2019 года по март 2020 года российские специалисты обезвредили на лаосской территории более 830 взрывоопасных предметов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России завершили совместное с коллегами из Народной армии Лаоса разминирование в районе аэродрома Тхонгхайхин в провинции Сиангкхуанг. Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны РФ.

"В ходе выполнения работ с октября 2019 года по март 2020 года российскими специалистами на лаосской территории свыше 10 га было обнаружено и обезврежено более 830 взрывоопасных предметов. Очищенная территория передана представителям Национального комитета по контролю над неразорвавшимися боеприпасами Лаосской Народно-Демократической Республики", - проинформировали в ведомстве.

По случаю завершения данного этапа разминирования проведены торжественные мероприятия, в которых приняли участие заместитель министра обороны Лаоса генерал Онси Сенсук. Он поблагодарил российских специалистов и вручил им ведомственные медали Дружбы. Саперы провели символическое уничтожение обнаруженных взрывоопасных предметов.

"Кроме того, состоялась передача новейших российских средств поиска взрывоопасных предметов и защиты сапера (переносной индукционный миноискатель, металлодетектор глубинный, подрывная машинка, маскировочный комплект табельный) специалистам инженерных войск Народной армии Лаоса", - добавили в ведомстве.

Ранее в пункте размещения российских специалистов на территории республики был создан филиал противоминного центра. В нем теоретическую подготовку для работы с российскими средствами поиска и защиты сапера прошли 20 лаосских военнослужащих. Они также освоили их практическое применение на местности. Завершившееся разминирование стало вторым для российских саперов на территории республики. Как подчеркнули в Минобороны РФ, Москва планирует и дальше содействовать Вьентьяну в поиске и ликвидации неразорвавшихся боеприпасов.

В октябре прошлого года для оказания помощи в разминировании ВС РФ направили в Лаос отряд из 34 саперов и специалистов. Основная часть обнаруженных и нейтрализованных боеприпасов относилась к кассетным авиационным бомбам типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B, противопехотным минам и артиллерийским снарядам.

Теги
ЛаосРоссия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В армии России провели более 3,7 тыс. тестов на коронавирус
По данным газеты "Красная Звезда", заболевших не выявили
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС