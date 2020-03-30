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Артиллеристы ЮВО применили пушки "Пион", минометы "Тюльпан" на учениях на полигоне Тарское

В учениях приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 100 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 марта. /ТАСС/. Артиллерийские подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Северной Осетии и Ингушетии, провели боевые стрельбы на полигоне Тарское из самоходных пушек "Пион" и минометов большой мощности "Тюльпан". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ЮВО.

"Артиллеристы мотострелкового соединения, дислоцированного в Северной Осетии, и артиллерийские соединения, дислоцированные в Ингушетии, провели масштабные боевые стрельбы на полигоне Тарское из самоходных пушек "Пион" и минометов большой мощности "Тюльпан" осколочно-фугасными снарядами по заглубленным командным пунктам условного противника, подземным складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации пресс-службы, артиллеристы выполнили задачи по ведению заградительного огня из ракетных систем залпового огня "Торнадо-Г", наведение на цели осуществлялось в автоматическом режиме с помощью спутниковой навигации и программы расчета баллистических данных. Координаты целей артиллеристы получили с беспилотных летательных аппаратов.

В учениях приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 100 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОСеверная Осетия
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