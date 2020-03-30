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Танки Т-34 доставили из Петербурга в Алабино после ремонта перед парадом Победы

Специалисты полностью разобрали и собрали каждый из 30 танков

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Железнодорожный эшелон из Санкт-Петербурга доставил в подмосковное Алабино 30 танков Т-34 гвардейской танковой армии Западного военного округа после капитального ремонта перед парадом Победы на Красной площади. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы округа.

"В настоящее время экипажи гвардейской танковой армии приступили к приемке исторической техники у представителей бронетанкового ремонтного завода. Также заводчане окажут помощь механикам-водителям в обучении особенностям эксплуатации, ремонта и вождения Т-34", - сообщили в пресс-службе.

Специалисты завода полностью разобрали и собрали каждый танк, очистили корпус и детали от ржавчины, покрасили их, перебрали все детали, узлы и агрегаты, восстановив их состояние до исправных, заменили на новые ряд резиновых деталей.

В ближайшее время экипажи танковой армии приступят к тренировкам для участия в параде.

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