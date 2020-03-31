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Более 100 воинских частей ЮВО приступили к контрольным стрельбам

Военнослужащие произведут выстрелы из стрелкового оружия и вооружения БМП-3, танков Т-90, Т-72Б3, а также бронетранспортеров БТР-82А

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. /ТАСС/. Военнослужащие более 100 воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье приступили к контрольным стрельбам в рамках проверки за зимний период обучения. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Контрольная проверка за зимний период обучения в соединениях и воинских частях ЮВО проводится под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова. В период с 30 марта по 26 апреля будут проверены более 100 воинских частей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ходе двухнедельной проверки военнослужащие продемонстрируют профессиональную выучку на полигонах Тарское, Шалхи, Гвардеец, Дзарцеми, Серноводское, Капустин Яр, Дальний и Альпийский. Им предстоит выполнить контрольные стрельбы из стрелкового оружия и вооружения БМП-3, танков Т-90, Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А.

В стрельбах также будут участвовать самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", "Мста-С" и "Мста-Б", реактивные системы залпового огня "Град", "Торнадо-Г" и "Ураган", противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", минометы "Поднос" и "Сани".

"Все контрольные стрельбы будут проведены в ночное время", - отметили в пресс-службе.

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