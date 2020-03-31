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Распространение коронавируса нового типа

Российские военные провели дезинфекцию трех лечебных учреждений в Ломбардии

В общей сложности российские военные уже провели обработку 11 лечебных учреждений, продезинфицировали более 39 тыс. кв. м внутренних помещений

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами 30 марта провели полную дезинфекцию трех лечебных пансионатов для пожилых людей в области Ломбардия. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

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"Бригада врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку трех пансионатов для пожилых людей в городах Клузоне, Чени и Вертола. Всего в трех учреждениях было продезинфицировано 18 тыс. квадратных метров внутренних помещений", - говорится в сообщении.

В общей сложности российские военные уже провели обработку 11 лечебных учреждений, продезинфицировано более 39 тыс. кв. м внутренних помещений.

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты прибыли в среду в город Бергамо (область Ломбардия) - один из наиболее сильно пострадавших от пандемии.

Теги
ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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