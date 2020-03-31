{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Башкирии перенесли начало призывной кампании

Кампания перенесена на две недели

УФА, 31 марта. /ТАСС/. Начало весенней призывной кампании в Вооруженные силы РФ в Башкирии перенесли с 1 на 13 апреля из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом, сообщается на официальном сайте мэрии Уфы.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Весенний призыв юношей в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в Республике Башкортостан стартует не с 1 апреля, как это было запланировано ранее. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в мире, связанной с распространением коронавирусной инфекции, начало призывной кампании решили перенести предварительно на 13 апреля 2020 года. Отправка будущих защитников на сборный пункт Республики Башкортостан запланирована с 20 мая 2020 года. Военно-врачебная комиссия по освидетельствованию кандидатов в военно-образовательные учреждения временно не работает", - сообщается на сайте мэрии.

Осенью 2019 года из республики были призваны порядка 5 тыс. юношей.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в РФ 135 тысяч человек с 1 апреля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теги
РоссияБашкортостанПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Призывные комиссии Архангельской области начнут работу после 12 апреля
Гражданам назначили новые сроки прибытия в военкомат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС