Призывные комиссии Архангельской области начнут работу после 12 апреля

АРХАНГЕЛЬСК, 31 марта. /ТАСС/. Работа призывных комиссий в Архангельской области начнется после 12 апреля из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщил ТАСС военный комиссар Архангельской области Валерий Мирон.

"Призыв, согласно указу президента РФ, начинается 1 апреля. Но в связи со сложной вирусной обстановкой призывные комиссии региона начнут работу после 12 апреля. Все вопросы согласованы с Минздравом области", - сказал Мирон.

Из Архангельской области в ряды вооруженных сил этой весной планируется призвать более тысячи человек. Большое внимание уделяется санитарной подготовке помещений, куда будут прибывать на основании повесток будущие новобранцы. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой для граждан, которые получили повестки на первые числа апреля, назначат новые даты прибытия в военкомат.

С 30 марта для жителей Архангельской области введен режим самоизоляции. Всего в регионе зафиксировано семь случаев новой коронавирусной инфекции, 1294 человека находится под наблюдением, 226 - обследованы и здоровы.