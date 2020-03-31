Шойгу приказал отправлять призывников в войска не ранее 20 мая

Новобранцы весеннего призыва в пути следования к месту службы будут по возможности размещаться компактно и изолироваться от гражданских лиц на вокзалах и в аэропортах. Об этом сообщил во вторник в интервью "Красной звезде" начальник ГОМУ Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу в РФ 135 тысяч человек с 1 апреля.

"Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса. Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая", - говорится в издании.

"Предусмотрено компактное изолированное размещение новобранцев в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, по возможности исключающее совместное нахождение и контакты с гражданским населением", - сообщил Бурдинский, добавив, что перемещение на открытом воздухе и в местах массового скопления людей "без использования медицинских масок будет исключено."

Также приняты меры по раннему выявлению и изоляции заболевшего военнослужащего в пути следования к месту прохождения службы.

"Прибывающие воинские команды с вокзалов и аэропортов будут доставляться в пункт постоянной дислокации автомобильным транспортом воинской части. Перемещение новобранцев общественным транспортом исключено", - добавил генерал.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск вторника, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Призывные комиссии

Графики работы призывных комиссий составлены с учетом разграничений по датам явки призывников из-за коронавируса, сообщил Евгений Бурдинский.

"Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов. Графики работы призывных комиссий составлены с учетом разграничения по датам явки. Имеющие право на освобождение или отсрочку будут приниматься отдельно от тех, кто готовиться пополнить армейский строй", - сказал Бурдинский.

По его словам, "внесены изменения в регламент работы и с целью сокращения одновременного массового прибытия граждан в военные комиссариаты". Генерал рассказал, что тех, кто не имеет непосредственного отношения к мероприятиям, связанным с призывом на военную службу, принимать не будут.

Для предотвращения распространения коронавируса призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. "Те, у кого по результатам термометрии будут выявлены повышенная температура тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции, в здание допускаться не будут", - подчеркнул Бурдинский.

Он рассказал, что в помещениях призывнных комиссий усилены режимы проветривания и обеззараживания, предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования. "Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку", - отметил генерал.

Военачальник сообщил, что уже определены. учреждения здравоохранения, в которые будут направляться граждане с признаками коронавирусной инфекции, а также организации Роспотребнадзора, где будет проводиться тестирование.

Сроки увольнения военных

Увольнение военных со службы в армии будет осуществляться в установленные законодательством РФ сроки, несмотря на пандемию коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу в РФ 135 тысяч человек с 1 апреля. Документом также предписано "осуществить <...> увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".

"Увольнение их [военнослужащих] будет проводиться в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом перед убытием к месту жительства с каждым из них будет проведен инструктаж специалистами медицинской службы о соблюдении мер личной гигиены и ограничений, вызванных пандемией", - сказал Бурдинский.

По его словам, каждому увольняющемуся военнослужащему будут выданы медицинские маски.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.