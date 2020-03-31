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Горячая линия по призыву заработает 1 апреля в военных округах и военкоматах

Кроме того, с 14 мая начнет свою работу прямая телефонная линия Генерального штаба

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Прямые телефонные линии для призывников начнут работать с 1 апреля во всех штабах военных округов и военкоматах субъектов РФ, а с 14 мая начнет работу прямая телефонная линия Генштаба вооруженных сил, сообщил во вторник в интервью "Красной звезде" начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"Прямые телефонные линии уже с 1 апреля начинают свою работу также во всех штабах военных округов и военных комиссариатах субъектов Российской Федерации. Номера их телефонов можно найти на официальном сайте Минобороны России www.mil.ru в разделе "Призывникам", - сообщил Бурдинский.

Кроме того, с 14 мая начнет свою работу прямая телефонная линия Генерального штаба. "Звонки будут приниматься по вторникам и четвергам по московскому времени с 10:00 до 12:00. Телефоны прямой линии: 8-495-498-96-96, 8-495-498-96-97, 8-495-498-96-98", - уточнил генерал, добавив, что во время ее работы призывникам и их родственникам представители Минобороны готовы предоставить всю информацию по всем вопросам призыва и прохождения военной службы.

Он отметил, что с каждым годом звонков по горячей линии становится все меньше. "Это происходит в первую очередь благодаря нашему содействию средствам массовой информации в освещении призывных мероприятий, расширению взаимодействия с гражданским обществом", - сказал Бурдинский.

Кроме того, сами призывники и их родители стали предпочитать задавать вопросы не по телефону, а в электронном виде.

1 апреля в России начинается призыв на военную службу. По указу президента РФ Владимира Путина в войска должны быть направлены 135 тысяч молодых людей. Как уточняет "Красная звезда", в связи с пандемией коронавируса по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу новобранцы в этот призыв появятся в войсках не раньше 20 мая.

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Россия
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