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Новобранцы смогут с этого года проходить альтернативную службу при главном храме ВС РФ

Сообщается, что на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации призывники получат медицинскую подготовку по программе санитаров и пройдут курс духовных основ милосердия

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Новобранцы смогут с этого года проходить альтернативную гражданскую службу в Военном духовно-просветительского центре при главном храме Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"Срок альтернативной гражданской службы составит 18 месяцев, а не 21, как для граждан, проходящих ее в организациях, не входящих в состав Минобороны России. На базе создаваемого Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации они получат медицинскую подготовку по программе санитаров и пройдут курс духовных основ милосердия в объеме 72 часов", - сказал Бурдинский в интервью, опубликованном во вторник в газете "Красная звезда".

По его словам, в соответствии с решением министра обороны РФ Сергея Шойгу в ходе весеннего призыва граждане, желающие пройти альтернативную службу, будут направляться во 2-ю гвардейскую мотострелковую дивизию 1-й танковой армии в Алабино. "Здесь для них созданы все необходимые бытовые условия", - уточнил он.

Говоря о возможности вместо службы по призыву пойти служить по контракту, Бурдинский отметил, что для этого у призывника должно быть высшее или среднее профессиональное образование. "Для этого [службы по контракту] необходимо подать заявление в военный комиссариат по месту жительства и пройти все необходимые мероприятия до начала призыва - до 1 апреля или 1 октября", - уточнил он.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о весеннем призыве на военную службу в РФ 135 тысяч человек с 1 апреля.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Все элементы внутреннего и внешнего убранства храма так или иначе связаны с этим событием. Например, высота звонницы - 75 метров, а протяженность галереи "Дорога памяти" составит 1418 метров - по числу дней Великой Отечественной войны. Центральный купол также уникален: диаметр барабана, на который он установлен, - 19,45 метра.

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