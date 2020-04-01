Весенний призыв начался в России на фоне пандемии коронавируса

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Весенняя призывная кампания стартовала в России на фоне пандемии коронавируса. Согласно решению министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы избежать распространения заболевания, в призывных комиссиях введены повышенные меры безопасности, а отправка новобранцев в войска начнется не ранее 20 мая.

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

Указ о начале весеннего призыва подписал 30 марта президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, до 15 июля Вооруженные силы РФ пополнят 135 тыс. военнослужащих по призыву. Это столько же, сколько весной прошлого года, но на 3 тыс. человек больше, чем было призвано на службу в предыдущую призывную кампанию - осенью прошлого года.

Призыв будет проводиться в 83 субъектах РФ за исключением Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, где, согласно законодательству, призывные мероприятия проводятся только осенью.

Этой весной кампания проходит на фоне пандемии. Поэтому Минобороны принимает особые меры, чтобы обезопасить призывников.

Призывные пункты

Как рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда", в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев будут внесены корректировки. По решению министра обороны РФ призывники будут направлены в войска не ранее 20 мая.

Чтобы избежать массового скопления призывников в военкоматах, составили графики посещений. В частности, имеющие право на освобождение или отсрочку будут приниматься отдельно от тех, кто готовится пополнить армейский строй.

Всех остальных временно в военкоматах принимать не будут. Ряд регионов уже обнародовал скорректированные графики по датам работы призывных комиссий.

Также, чтобы обезопасить новобранцев, призывные и сборные пункты обеспечили бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами.

Предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования. Те, у кого по результатам термометрии будут выявлены повышенная температура тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции, в здание допускаться не будут.

К местам службы

По информации военного ведомства, проконтролируют все переезды призывников. Во время пребывания на открытом воздухе, в местах массового скопления людей - на вокзалах и в аэропортах - призывники будут использовать маски.

Кроме того, предусмотрена изоляция новобранцев в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов. Также предусмотрены меры по раннему выявлению и изоляции заболевшего военнослужащего в пути следования к месту прохождения службы.

Ранее министр обороны РФ сообщил, что всем призывникам перед отправкой сделают тесты на коронавирус, а после прибытия в части они будут помещены в двухнедельный карантин.

Горячая линия

Традиционно во время призывных кампаний Минобороны РФ запускает работу горячих линий.

В этом году прямая телефонная линия Генерального штаба ВС РФ начнет работу 14 мая. Во всех штабах военных округов и военных комиссариатах субъектов Российской Федерации прямые линии начинают работу с 1 апреля.

Демобилизация

Этим же указом президент традиционно объявил об увольнении с военной службы по призыву. Как рассказал Бурдинский, увольнение будет осуществляться в установленные законодательством РФ сроки, несмотря на пандемию коронавируса. Он рассказал, что перед отъездом к месту жительства с каждым из военнослужащих медики проведут инструктаж о соблюдении мер личной гигиены и ограничениях, вызванных пандемией.

Каждому увольняющемуся военнослужащему будут выданы медицинские маски.

В России на 31 марта зафиксировано 2 337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1 613 случаев). По данным федерального оперативного штаба, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.