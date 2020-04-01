ВВО в Приамурье загружает данные для проекта "Дороги памяти" дистанционно

ТАСС, 1 апреля. Специалисты Восточного военного округа (ВВО) в Приамурье из-за распространения коронавируса загружают данные о ветеранах в рамках проекта Минобороны "Дорога памяти" дистанционно, с помощью сайта проекта, а консультации проводят по телефону. Об этом сообщила в среду пресс-служба ВВО.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего документ включает 116 мероприятий.

"В связи с вводом ограничений по инфекционной обстановке специалисты военного комиссариата перешли на работу по загрузке раннее отобранных материалов дистанционно с использованием сайта проекта. Для тех, кто обращается за помощью, ведется консультация по телефону с изложением подробной инструкции пользования сайтом самостоятельно", - сообщила пресс-служба.

Специалисты регионального военного комиссариата в рамках проекта уже обработали сведения о 80 тыс. участников Великой Отечественной войны и войны против милитаристской Японии. Они работают с архивными документами и книгами памяти, собирают данные о родственниках-фронтовиках у местных жителей, в музеях и районных архивах. В Приамурье действует более 10 пунктов оцифровки документов, работе помогают юнармейцы региона.

Обработанные материалы после анализа войдут в мультимедийную галерею "Дорога памяти". Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России в Подмосковье к знаменательной дате - 75-летию Великой Победы.