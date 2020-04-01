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Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США

В американской администрации ранее сообщили, что ожидают его прибытия 1 апреля
Самолет ВКС России Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Самолет ВКС России
© Минобороны РФ/ТАСС

АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ /Московская область/, 1 апреля. / ТАСС/. Российский самолет с медицинским оборудованием на борту вылетел в США. Об этом в среду сообщило Минобороны РФ.

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"Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединенные Штаты Америки", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС представитель американской администрации, власти США ожидают прибытия самолета в среду. По его словам, он доставит средства личной защиты и медицинские принадлежности.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что речь об отправке из России в США самолета шла в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Пескова, помощь с российской стороны была предложена на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации США, и Трамп с признательностью ее принял.

Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что "предлагая американским коллегам помощь, президент исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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