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Научно-производственные роты "Севмаша" пополнят 70 новобранцев весеннего призыва

Еще 200 человек будут распределены на должности младших специалистов после окончания учебных центров Минобороны

МУРМАНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Научно-производственные роты "Севмаша" в Архангельской области примут на службу 70 из 2000 новобранцев, которые будут призваны весной на Северный флот. Об этом сообщает в среду пресс-служба Северного флота.

"В научно-производственные роты научно-производственного объединения "Севмаш" в городе Северодвинске Архангельской области будет направленно 70 человек, имеющих среднее специальное образование. К мероприятиям, связанным с весенним призывом, всего спланировано привлечь около 2000 граждан", - говорится в сообщении.

Еще 200 человек будут распределены на должности младших специалистов после окончания учебных центров Министерства обороны Российской Федерации. Выпускников учебных центров ожидают на кораблях Кольской флотилии разнородных сил и в дивизии ракетных кораблей Северного флота в Мурманской и Архангельской областях.

К местам службы первые призывники фактически отправятся не ранее 20 мая. "Практические мероприятия, связанные с работой призывных комиссий непосредственно с призывниками, начнутся не ранее 13 апреля, к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая", - пояснил начальник организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота контр-адмирал Дмитрий Смирнов.

На флоте уточняют, что в Республике Коми и Ненецком автономном округе призывные мероприятия в рамках весеннего призыва проводиться не будут в соответствии с законодательством.

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