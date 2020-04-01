Призывные комиссии Вологодской области из-за коронавируса заработают с середины апреля

ВОЛОГДА, 1 апреля. /ТАСС/. Весенняя призывная кампания началась в Вологодской области с 1 апреля, однако из-за ситуации с коронавирусом призывные комиссии заработают с середины апреля, а первые отправки призывников планируются во второй половине мая. Об этом сообщил в среду заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.

"В этом году в связи с распространением коронавируса призывные комиссии начнут работать с середины апреля. Первая отправка в войска запланирована на вторую половину мая. Карантинные мероприятия, введенные в стране, значительно осложнят работу. Это потребует дополнительной мобилизации наших усилий, будут приняты строгие меры по обеспечению входного контроля состояния здоровья призывников, работы медицинских комиссий, эпидемиологической обстановки на сборных пунктах. В целом, самое серьезное внимание будет обращено на соблюдение законности призыва граждан на военную службу", - привела слова замгубернатора пресс-служба областного правительства.

Зайнак сообщил, что призывные комиссии обеспечены лицевыми масками, дезинфицирующими средствами. "В случае обострения эпидемиологической ситуации сроки начала работы призывных комиссий и отправки призывников в войска будут скорректированы. Мы готовы к проведению призывной кампании, а в случае необходимости будем немедленно реагировать на изменение эпидемиологической обстановки", - сказал замгубернатора.

По его данным, в ходе кампании, которая продлится до 15 июня, будут призваны 1,6 тыс. человек. Их отправят в 90 воинских частей - в сухопутные войска, военно-морской флот, части воздушно-космических сил, части национальной гвардии. По традиции 10 вологжан отправятся служить в президентский полк. В 2019 году из области было призвано 2,6 тыс. человек. Через призывные комиссии прошло более 7,5 тыс. человек, из них 79,4% были признаны годными или ограниченно годными для несения срочной службы. Это самый большой показатель за последние годы. При этом число уклонистов за последние пять лет снизилось в три раза - до 600 человек, сообщил Зайнак.