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Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец "Теодор Рузвельт"

Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что удалось достичь большого прогресса в проведении тестирования среди экипажа и возвращении людей с корабля

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа. Об этом заявил в среду на брифинге в Белом доме начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

"Что касается "Теодора Рузвельта", то мы достигли большого прогресса в проведении тестирования [среди экипажа] и возвращении людей с корабля. Мы нарастим усилия в проведении тестирований, - сказал он. - Мы проведем это быстро. Авианосец полностью [выполняет свои функции], он остается".

Как сообщил в среду на брифинге в Пентагоне и. о. министра ВМС США Томас Модли, у 93 членов экипажа авианосца выявлен коронавирус. По его словам, для обеспечения дополнительного места с корабля сошли около тысячи человек. "Ожидаем, что в ближайшие дни еще 2 700 человек сойдут с корабля, - сказал Модли. - Мы не можем и не будем снимать весь экипаж".

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