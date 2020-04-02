Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов в Ломбардии

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты провели полную дезинфекцию в 17 лечебных учреждениях в итальянской Ломбардии. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Российские военные специалисты провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в трех пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Брембате-ди-Сопра, Понте-Сан-Пьетро и Понтида <...> Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск РХБЗ Минобороны РФ совместно с итальянскими военными проведена полная санитарная обработка и дезинфекция 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии", - сказали в Минобороны.

По информации военного ведомства, аэрозольными дезинфицирующими растворами обработаны все внутренние помещения и прилегающие территории лечебных учреждений.

"Врачами эпидемиологами выработаны рекомендации для руководства и медицинского персонала пансионатов по поддержанию противоэпидемического режима и недопущения распространения инфекции", - подчеркнули в министерстве.