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Северный флот построил в Тикси общежитие и столовую для военных из нового соединения ПВО

Здания связаны между собой крытыми переходами

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 2 апреля. /ТАСС/. Северный флот ввел в эксплуатацию блочно-модульное общежитие и столовую для военнослужащих зенитного ракетного полка нового соединения ПВО в военном гарнизоне в Тикси (Якутия). Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы флота.

"В военном гарнизоне Тикси, расположенном на побережье одноименной бухты моря Лаптевых в Республике Саха (Якутия), состоялось торжественное открытие блочно-модульного общежития и столовой для военнослужащих зенитного ракетного полка нового соединения ПВО армии ВВС и ПВО Северного флота", - говорится в сообщении.

По информации флота, сданные объекты полностью готовы к заселению личным составом и функционированию по назначению. В прошлом году были сданы объекты первой очереди строительства, которые уже в течение нескольких месяцев успешно обеспечивают жизнедеятельность военнослужащих управления и частей нового соединения ПВО Северного флота, несущих службу в арктических условиях.

Строительство городка в Тикси велось в сжатые сроки, он состоит из 11 объектов: общежития, административного корпуса, дизельной электростанции, хранилищ воды и топлива, столовой, гаража и других. Все они связаны между собой крытыми переходами, что особенно актуально в районах Крайнего Севера и Арктики.

В настоящее время на островах Северного Ледовитого океана и материковом побережье в зоне ответственности Северного флота сформирована и продолжает совершенствоваться современная военная инфраструктура. Уникальные административно-жилищные комплексы замкнутого цикла построены на островах Котельный и Земля Александры, они способны обеспечить автономное существование гарнизона в течение полутора лет, не оказывая при этом негативного влияние на местную экологию.

Теги
Арктика сегодняЯкутия
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