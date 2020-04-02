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Фрегат Северного фота "Адмирал Горшков" отправился в Северодвинск на модернизацию

Во время перехода экипаж отработает задачи противовоздушной и противолодочной обороны

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 2 апреля. /ТАСС/. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" вышел из главной базы Северного флота Североморска в Северодвинск (Архангельская область) для планового обслуживания и частичной модернизации. Об этом в четверг сообщает пресс-служба флота.

"Корабль совершает переход в Беломорскую военно-морскую базу, где на предприятиях судоремонтного комплекса пройдет плановое обслуживание с частичной модернизацией систем и механизмов", - говорится в сообщении.

По информации флота, во время межбазового перехода экипаж корабля продолжит совершенствование военно-морской подготовки, отработает задачи противовоздушной и противолодочной обороны, а также отдельные мероприятия по борьбе за живучесть на ходу в море. "После завершения технических работ корабль пройдет испытания в полигонах боевой подготовки флота в Белом море", - уточняется в сообщении.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" в 2020 году запустят с борта фрегата "Адмирал Горшков" несколько раз.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" - самый современный боевой корабль Северного флота, он был построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. За время службы экипаж корабля успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тыс. км.

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