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Российские истребители за неделю дважды поднимались на перехват у границ страны

За неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 188 летных смен на 74 аэродромах

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российские истребители за прошедшую неделю два раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 24 самолета-разведчика и семь беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты летательных аппаратов проходили под контролем российских РЛС. По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 188 летных смен на 74 аэродромах.

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Россия
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