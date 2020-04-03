{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России разработали один из самых мощных в мире пистолетных патронов калибра 9 мм

В Ростехе сообщили, что он способен пробить бронежилеты второго класса защиты на существенно большей дальности, чем аналоги

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) разработал патрон в калибре 9 мм для пистолета "Удав", способный пробить бронежилеты второго класса защиты на существенно большей дальности, чем аналоги. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Новый боеприпас, который еще называют патроном "Удава", также обеспечивает высокое убойное действие и является одним из самых мощных представителей калибра 9 мм в мире", - приводят в корпорации слова генерального директора ЦНИИточмаш Альберта Бакова.

В пресс-службе Ростеха уточнили, что ряд существующих штатных 9-миллиметровых пистолетных патронов могут пробивать бронежилеты второго класса защиты, но дальность пробития современных бронежилетов с тканевыми бронепанелями у них значительно меньше, чем у новой разработки.

Отмечается, что показатели пробиваемости удалось улучшить за счет уникального конструкторского и технологического решения. "Ноу-хау наших патронщиков - конфигурация сердечника пули с режущей кромкой на его вершине. Несмотря на скепсис при проектировании, позднее было экспериментально установлено, что подобная конструкция сердечника пули не влияет на кучность стрельбы", - цитируют Бакова в Ростехе.

26 марта в Ростехе сообщили о разработке нового бесшумного бронебойного патрона в калибре 9 мм. Этот патрон был также разработан в рамках опытно-конструкторской работы над пистолетом "Удав".

Как пояснили тогда в Ростехе, пуля нового патрона пробивает бронежилет 2-го класса защиты при бесшумном и беспламенном выстреле за счет того, что масса пули увеличена, а на переднем торце ее сердечника добавлена режущая кромка.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Сербию вылетел первый самолет Минобороны РФ со специалистами для борьбы с коронавирусом
Самолет также доставит в страну необходимое оборудование
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС