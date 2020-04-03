В России разработали один из самых мощных в мире пистолетных патронов калибра 9 мм

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) разработал патрон в калибре 9 мм для пистолета "Удав", способный пробить бронежилеты второго класса защиты на существенно большей дальности, чем аналоги. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Новый боеприпас, который еще называют патроном "Удава", также обеспечивает высокое убойное действие и является одним из самых мощных представителей калибра 9 мм в мире", - приводят в корпорации слова генерального директора ЦНИИточмаш Альберта Бакова.

В пресс-службе Ростеха уточнили, что ряд существующих штатных 9-миллиметровых пистолетных патронов могут пробивать бронежилеты второго класса защиты, но дальность пробития современных бронежилетов с тканевыми бронепанелями у них значительно меньше, чем у новой разработки.

Отмечается, что показатели пробиваемости удалось улучшить за счет уникального конструкторского и технологического решения. "Ноу-хау наших патронщиков - конфигурация сердечника пули с режущей кромкой на его вершине. Несмотря на скепсис при проектировании, позднее было экспериментально установлено, что подобная конструкция сердечника пули не влияет на кучность стрельбы", - цитируют Бакова в Ростехе.

26 марта в Ростехе сообщили о разработке нового бесшумного бронебойного патрона в калибре 9 мм. Этот патрон был также разработан в рамках опытно-конструкторской работы над пистолетом "Удав".

Как пояснили тогда в Ростехе, пуля нового патрона пробивает бронежилет 2-го класса защиты при бесшумном и беспламенном выстреле за счет того, что масса пули увеличена, а на переднем торце ее сердечника добавлена режущая кромка.