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Шойгу возглавил наблюдательный совет "Военно-строительной компании"

В состав набсовета вошли еще шесть человек на пятилетний срок, в частности, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, председатель "Промсвязьбанка" Петр Фрадков и первый замминистра финансов Леонид Горнин

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назначен председателем наблюдательного совета публично-правовой компании "Военно-строительная компания" на пятилетний срок. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в состав набсовета вошли еще шесть человек на такой же срок: первый замминистра финансов Леонид Горнин, начальник экспертного управления президента РФ Владимир Симоненко, замминистра экономического развития Азер Талыбов, председатель "Промсвязьбанка" Петр Фрадков, первый замминистра обороны Руслан Цаликов, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2019 года подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании". Функции и полномочия учредителя будет осуществлять Министерство обороны РФ. Порядок осуществления оборонным ведомством этих полномочий будет определяться правительством РФ.

Согласно указу, компания создается в целях выполнения работ, оказания услуг по подготовке документации по планировке территории для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры, инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению таких объектов. Созданная компания будет выполнять гособоронзаказ, а также реализовывать госпрограммы и ФЦП.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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