75 лет освобождению Братиславы. О чем сообщают рассекреченные архивы Минобороны России

4 апреля 1945 года Красная армия освободила от войск фашистской Германии и ее союзников столицу Словакии — Братиславу.

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К 75-летию этого события российское военное ведомство рассекретило архивные документы — боевые сводки с фронтов, шифрограммы, политдонесения, наградные листы и фотоматериалы. Всего — 17 частей, из которых первые три посвящены Словацкому восстанию, а остальные — взаимодействию наших войск с лидерами сопротивления, операции по освобождению территории страны и Братиславы, налаживанию там мирной жизни. Как отметили в Минобороны РФ, эта публикация является продолжением деятельности оборонного министерства по охране и защите исторической правды, противодействию фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн. "Вместе в бою, вместе и в миру" Открывают исторический раздел на сайте Минобороны РФ шифрограммы, посвященные Словацкому восстанию, которое вспыхнуло 29 августа 1944 года. И действенную помощь тогда оказало советское командование. На помощь повстанцам пробивались партизаны, но в район восстания выйти не удалось, и 28 октября основные силы начали отходить в горы. В частности, приводятся слова полковника Вильяма Тальского (заместитель командира Восточнословацкого корпуса — одного из соединений армии правительства), который заявил, что его корпус, состоявший из двух дивизий, поддержит ударом по врагу с тыла на Кросненском направлении наступление советских войск. "Перелет на нашу сторону полковника Тальского был вызван оккупацией немецкими войсками Словакии", — говорится в документе. Он перелетел на территорию Советского Союза в составе авиагруппы из 27 словацких военных самолетов, среди которых — тактические разведывательные типа Focke-Wulf Fw 189 и самые распространенные в Германии — истребители Messerschmitt Bf.109.

Также приводится план операции выхода на словацкую границу и соединения со словацкими частями и партизанами. Так, в отчете 208-й ночной ближне-бомбардировочной дивизии 2-й воздушной армии отражены боевые действия самолетов по обеспечению партизанского движения на территории Словакии, переброске парашютистов и выброске им грузов. "Перелет линии фронта производился на высотах 1000–1300 метров, а в дальнейшем на территории противника со снижением до высоты 800 метров. Выброска парашютистов в зависимости от расположения партизанских баз и рельефа местности производилась с высоты в пределах 300–800 метров, грузов — в пределах 50–300 метров", — говорится в документе.

Горный рельеф местности вынуждал производить полеты почти на предельных для По-2 высотах, что, безусловно, ограничивало грузоподъемность, увеличивало время полетов, затрудняло ориентировку в условиях ночи и создавало трудности выброски грузов и парашютистов вследствие невозможности снижаться до минимальной высоты из отчета боевых действий самолетов По-2 по обеспечению партизанского движения на территории Словакии

В политдонесении о военно-политической обстановке на территории, занятой повстанцами, отмечались боевые качества повстанческой армии, настроение бойцов и местных жителей. Так, в документах приводятся слова доктора Франтишека Немеца, который являлся главным делегатом словацкого правительства на освобожденной территории: "Победы, одержанные Россией в этой войне, подвиги Красной армии, ее жертвы превышают все то, что сделали вместе взятые остальные страны антигитлеровской коалиции".

У словацкого народа есть пословица: "Вместе в бою, вместе и в миру". Я думаю, что выражу мнения всего нашего правительства и всего населения нашей родины, если официально скажу вам, что извечное братство наших народов, скрепленное кровью в этой великой войне, должно сохраниться на вечные времена доктор Франтишек Немец

В рассекреченных документах содержатся факты, которые свидетельствуют о том, что все слои словацкого населения с большой любовью и восхищением относились к Красной армии, братскому русскому народу и благодарили за помощь в организации Чехословацкого корпуса в Советском Союзе. "В южных Татрах (высочайшая цепь Карпатских гор в Словакии — прим. ТАСС), по рассказам жителей, имеется несколько партизанских отрядов, названных именем Сталина. Партизаны зовут себя сталинцами. Есть отряды, носящие имя Чапаева, Красной армии, сталинградцев, Москвы", — говорится в политдонесении замначальника политуправления 1-го Украинского фронта генерал майора Усова. Освобождение Братиславы Целью Братиславско-Брновской наступательной операции (25 марта — 5 мая), проводимой войсками 2-го Украинского фронта под командованием маршала Родиона Малиновского, было освобождение Словакии — крупного промышленного региона — и выход на подступы к Праге.

Освобождение Братиславы началось 1 апреля, когда 25-й гвардейский стрелковый корпус 7-й гвардейской армии под командованием генерал-полковника Шумилова вышел к восточной и северо-восточной окраинам. Части 24-го и 27-го гвардейских корпусов подошли к городу с северо-запада. В опубликованных архивах можно найти описание ожесточенного характера боев. "Противник, отброшенный нашими передовыми батальонами с подготовленных промежуточных рубежей, оказывает сильное огневое сопротивление... К 18:00 резко усилилась огневая активность минометов и особенно тяжелой артиллерии", — говорится в журнале боевых действий 7-й гвардейской армии. Согласно боевому донесению, только за 2 апреля в боях частями корпуса был нанесен следующий урон противнику: уничтожено до 450 солдат и офицеров, пять автомашин, 15 пулеметов и два орудия. Также был подавлен огонь трех артбатарей и четырех минометных. Захвачено до 500 пленных, десять эшелонов с разным военным грузом и один санитарный поезд.

Штурм начался 2 апреля, а к полудню 4-го был захвачен центр Братиславы, к исходу дня вся территория города полностью контролировалась. Из документа можно узнать, что в ходе ожесточенных уличных боев советские войска к 18:00 полностью очистили словацкую столицу от противника. Остатки немецкого гарнизона отступили на юг, в сторону Вены. Главный удар в направлении Братиславы наносили смежные фланги 53-й и 7-й гвардейской армий при поддержке 1-й гвардейской конно-механизированной группы, Дунайской военной флотилии и 5-й воздушной армии. Это отражено в журналах боевых действий этих армий и отчете флотилии.

Так, из наградного листа капитана Николая Сорокина следует, что в уличных боях за Братиславу батальон 32-го стрелкового полка под его командованием нанес противнику сокрушительный удар, в результате которого были ранены и убиты более 40 немецких солдат и офицеров.

Оккупация Чехословакии Была оккупирована немецкими войсками 15 марта 1939 года и разделена на протектораты — Чехию, Моравию и марионеточное государство Словакию (президент Йозеф Тисо). 23 июня 1941-го Словакия объявила войну СССР, 13 декабря — Великобритании и США. 29 августа 1944 года в стране началось антифашистское восстание, к которому присоединилась часть словацкой армии. Оно было подавлено силами вермахта 28 октября 1944-го. Администрация Йозефа Тисо была свергнута с освобождением Братиславы 4 апреля 1945 года. По разным оценкам, в ходе Второй мировой войны погибли от 6,5 тыс. до 46 тыс. чехословацких военнослужащих и порядка 300 тыс. мирных жителей. В ходе Братиславско-Брновской наступательной операции потери 2-го Украинского фронта составили порядка 17 тыс. человек. Продолжение

Также публикуется наградной лист командира стрелкового взвода 315-го стрелкового полка гвардии младшего лейтенанта Петра Плужникова. В нем отмечается, что в боях за Братиславу и при форсировании реки Морава он проявил себя смелым и мужественным командиром. "Противник, стремясь восстановить положение крупными силами, неоднократно переходил в контратаки. Умело расставив огневые средства, Плужников подпускал противника на близкое расстояние и в упор расстреливал его", — говорится в документе. Под его руководством взвод ворвался первым на окраину города и завязал уличные бои, а при форсировании реки переправился на берег и, закрепившись на нем, уничтожил с подразделением свыше 70 вражеских солдат и офицеров.

Еще один наградной документ: командир 1-й пулеметной роты 1310-го стрелкового полка лейтенант Трофим Резаев 3 апреля 1945 года в боях за Братиславу, укрепившись со своей ротой на левом берегу Дуная и ведя огонь по огневым точкам противника, предпринял обходной маневр и, ударив противника с фланга, посеял у него панику и обратил в бегство.

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Согласно приказу Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР Иосифа Сталина 4 апреля — в день освобождения Братиславы — в 22:30 Москва салютовала 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. За отличные боевые действия была объявлена благодарность войскам, а наиболее отличившимся в боях за овладение городом соединениям и воинским частям были присвоены почетные наименования "Братиславские". В опубликованных Минобороны архивах имеются и акты о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории Чехословацкой Республики, Зволенского округа и города Банска-Бистрица. Эти документы были представлены в апреле 1945 года начальнику Главного политического управления Красной армии. В них говорится, что тайная полиция и СС бросали в гестаповские застенки тысячи людей, среди которых были словаки, евреи, цыгане, французы, русские и американцы. Ежедневно истязая, пытая, а затем и расстреливая людей, гестаповцы сбрасывали их в ямы, не забывая при этом снять все ценные вещи, забрать документы и хорошую одежду.

Так, одна из комиссий обнаружила: "В районе села Кремничка (где проходит противотанковый ров) у опушки леса ров длиною в 40 метров и глубиною 2,5 метра был заполнен трупами, чуть прикрытыми землей. Две ямы в лесу: одна — южнее одного километра села размером 10 на 3 метра, другая — 500 метров севернее села размером 8 на 11. Из противотанкового рва было извлечено 536 трупов. Все они имели следы пулевых ран в голову и верхнюю часть туловища, а также следы пыток — ранения тупым оружием…" Как помогали словакам Из опубликованных военных документов следует, что население Словакии ждало прихода Красной армии и видело в ней освободительницу страны от немецко-фашистского и венгерского порабощения. Уже 5 апреля прибыла оперативная группа по работе с населением, которая организовала выпуск литературы на чешском языке, наладила радиовещание и просмотр кинофильмов. "Для населения города дано 25 киносеансов, демонстрировались фильмы "Ленин в 1916 году", "Битва за нашу советскую Украину" и киножурнал "Майденек". Появление на экране Ленина и Сталина жители постоянно встречают бурными аплодисментами", — говорится в документах.

В телеграфном политдонесении от 10 апреля 1945 года начальнику Главного политического управления РККА о положении в Братиславе было отмечено, что центральные улицы и площади очищены от обломков и мусора, пущена в действие канализационная система, жители города возвращаются из окрестных селений в город.

В документе отмечается, что некоторые местные немцы, несмотря на риск подвергнуться репрессиям, не эвакуировались на время боев. Так, главный врач больницы немец Фридрих, ссылаясь на то, что не может бросить больных на произвол судьбы, отказался уезжать и остался на месте. "Начинает проявляться политическая деятельность демократических элементов, в городе ранее существовал подпольный национальный комитет, действовавший под руководством словацкой народной рады, большинство членов были глубоко уверены в скором приходе в Братиславу Красной армии, хотя официальная пропаганда уверяла горожан до последнего в том, что советским войскам не преодолеть оборонительные сооружения вокруг Братиславы", — говорилось в донесении.