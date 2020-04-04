В Минобороны сообщили об отсутствии инфицированных коронавирусом в армии

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Почти 5 тыс. военнослужащих ВС РФ прошли тесты на коронавирусную инфекцию, заболевших не выявлено, говорится в бюллетене по санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах РФ, опубликованном в субботу на сайте Минобороны РФ.

"4 794 тестирования на коронавирус проведено, все результаты отрицательные, заболевших нет", - говорится в бюллетене.

В документе отмечается, что в 32 госпиталях развернуты специальные отделения общей емкостью в 4 800 мест. В медицинских учреждениях подготовили 2 782 аппарата искусственной вентиляции легких.