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В Калининградской области инженеры Балтфлота обезвредили 1 тыс. боеприпасов времен ВОВ

Большинство из боеприпасов нашли при проведении строительных работ

КАЛИНИНГРАД, 4 апреля. /ТАСС/. Специалисты Балтийского флота обезвредили на специальных полигонах более 1 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в Калининградской области, с начала 2020 года. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Балтийского флота.

"С начала года специалистами Балтийского флота отработано и реализовано свыше 100 заявок на вывоз боеприпасов времен войны, обнаруженных на территории Калининградской области. За первый квартал 2020 года флотские инженеры обезвредили более 1000 боеприпасов. В основном это артиллерийские снаряды калибром от 30 до 380-мм. Довольно часто военнослужащие обезвреживают минометные мины, ручные осколочные гранаты, фаустпатроны и другие смертельно опасные находки", - говорится в сообщении.

В нем также уточняется, что обнаруженные боеприпасы вывозили и уничтожали на полигонах Балтийского флота в Калининградской области. Большинство из этих взрывоопасных предметов были найдены при проведении строительных работ. "Обезвреживание взрывоопасных предметов в районах Калининградской области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования флота практически ежедневно", - отмечается в сообщении.

В 2019 году саперы Балтийского флота обезвредили почти 7,5 тыс. взрывоопасных предметов в Калининградской области.

Теги
РоссияКалининградская область
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