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В Лаосе открылся построенный Россией учебный центр ВВС

Ранее в стране открыли филиал Международного противоминного центра ВС РФ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Учебный центр ВВС, построенный российскими военными специалистами, открыт в Лаосе. Об этом сообщил ведущий программы "Военная приемка" Алексей Егоров.

"Еще одно открытие - учебного центра ВВС, построенного нашими специалистами из наших, российских, материалов, и самое главное - с нашей электронной начинкой", - сказал Егоров.

В свою очередь, министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялат отметил, что "этот центр - лучший в стране, ничего подобного у нас [в Лаосе] не было".

Ранее в Лаосе был открыт филиал Международного противоминного центра ВС РФ. Здесь преподаватели проводят курс, в программу которого входят занятия по изучению российских средств поиска и их практическому применению на местности.

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