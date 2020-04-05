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Первый женский экипаж катера "Раптор" приступил к изучению курса навигации

Члены экипажа изучают базовые основы кораблевождения и навигационной безопасности плавания

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера "Раптор" Черноморского флота начал изучать курс навигации в Объединенном Учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении Военно-Морского флота, распространенном в воскресенье.

Члены экипажа "изучают базовые основы кораблевождения и навигационной безопасности плавания, включая такие важнейшие документы, как Международные правила предупреждения столкновения судов, документы по системе МАМС (единая система ограждения навигационных опасностей плавучими знаками - прим. ТАСС)".

В состав экипажа входят командир катера Анна Брикез, рулевой-сигнальщик Юлия Курочкина, моторист Ольга Чулкова. Они получат как теоретические, так и практические навыки по навигации, которые будут совершенствовать на катере "Раптор". "Наряду с прохождением курса навигации, девушки изучают радиотехническое вооружение катера и системы энергетики", - уточнили в пресс-службе ВМФ.

Экипаж ранее был сформирован на Черноморском флоте в соответствии с решением министра обороны России Сергея Шойгу. После завершения подготовки он возвратится на Черноморский флот, где приступит к выполнению своих обязанностей.

Патрульные катера проекта 03160 типа "Раптор" построены на заводе "Пелла" по заказу ВМФ. Катера предназначены для несения патрульной службы в прибрежной зоне морей, проливах, устьях рек, в светлое и темное время суток с удалением от пункта базирования на 100 миль. Также "Рапторы" применяются для оперативной доставки до 20 морских пехотинцев, перехвата и задержания малых целей, в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства.

Катер бронирован и вооружен дистанционно управляемым комплексом калибра 14,5 мм и двумя пулеметами "Печенег" калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.

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