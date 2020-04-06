"Бумеранг" получит новый корпус с повышенной плавучестью и защитой

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Доработанные после предварительных испытаний БТР и БМП "Бумеранг" получат увеличенный корпус с улучшенной плавучестью. Это позволит усилить броню машин при операциях на воде, сообщили ТАСС в пресс-службе "Военно-промышленной компании" ("ВПК"), разработавшей платформу "Бумеранг".

"Бумеранг" уже завершил предварительные испытания, по результатам которых сделаны отдельные доработки. В частности, немного расширили бронекорпус, вырастет водоизмещение и, соответственно, плавучесть боевой машины", - сообщили в "ВПК". В компании добавили, что в результате "на боевых машинах, способных действовать на воде, можно будет усилить бронезащиту дополнительными навесными элементами."

Помимо повышенной плавучести, новый корпус позволит более комфортно разместить десант в полном снаряжении. "Это позитивно скажется и на скорости спешивания десанта из машины, и на снижении его утомляемости при совершении длительных маршей", - отметили в пресс-службе "ВПК".

3 декабря гендиректор "ВПК" Александр Красовицкий сообщал ТАСС, что компания совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг". По его словам, образцы подтвердили заявленные в техническом задании характеристики.

Тогда же он сообщил, что началась сборка новых опытных образцов в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Бумеранг" для проведения государственных испытаний. Кроме того, в Нижегородском Военно-инженерном центре (входит в контур компании) уже находится готовый новый бронекорпус, на базе которого идет сборка полноразмерного макета боевой машины для баллистических испытаний и испытаний на противоминную стойкость.

В декабре 2019 года в ВПК сообщили, что государственные испытания бронетранспортера и БМП "Бумеранг" начнутся летом 2020 года.

ОКР "Бумеранг"

"Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная бронированная платформа разработки ВПК. На ее основе были созданы колесная БМП К-17, впервые показанная публике в 2015 году на параде Победы, а также бронетранспортер К-16. В базовом варианте БМП К-17 оснащается боевым модулем "Эпоха" с 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами "Корнет". Бронетранспортер К-16 оснащается боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом.