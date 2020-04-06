Источник: фрегат "Адмирал Горшков" ушел в Беломорскую базу для погрузки ракеты "Циркон"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" Северного флота ушел в Беломорскую базу на обслуживание и погрузку гиперзвуковой ракеты "Циркон" для проведения следующей испытательной стрельбы. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Фрегат "Адмирал Горшков" ушел в Беломорскую военно-морскую базу для проведения ряда регламентных работ, а также погрузки в пусковую установку ракеты "Циркон", - сказал источник.

По его словам, "ожидается, что вторые испытательные стрельбы гиперзвуковой ракетой будут выполнены с корабля в апреле - мае".

В пресс-службе Северного флота, а также в НПО машиностроения (по данным СМИ, разработало ракету "Циркон", входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") отказались комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Впервые "Циркон" применили с "Адмирала Горшкова" в начале января этого года (по другим данным - в конце декабря 2019 года): фрегат провел стрельбу ракетой из Баренцева моря на дальность более 500 км по береговой мишени. До конца года корабль должен выполнить еще 3-4 стрельбы гиперзвуковой ракетой.

"Циркон"

О планах создания корабельного комплекса "Циркон" с гиперзвуковой ракетой заявил в начале 2011 года занимавший тогда пост замминистра обороны Владимир Поповкин. Летные испытания ракеты, по данным СМИ, начались в 2015 году. К концу 2018 года, по данным источника ТАСС, было выполнено более 10 пусков.

В своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км.

Для запуска ракет "Циркон" используется универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С-14. Такими пусковыми установками, в частности, оснащены фрегаты проекта 22350, корветы проекта 20380, в варианте для подлодок - многоцелевые субмарины типа "Ясень".