"Звездочка" передала Минобороны исследовательское судно "Академик Александров"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Центр судоремонта "Звездочка" передал Минобороны РФ океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Академик Александров" проекта 20183. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в кораблестроительной отрасли.

"Церемония подъема флага прошла на судне без особой огласки еще в марте этого года", - уточнил собеседник агентства.

По его оценке, отсутствие огласки этого мероприятия связано с тем, что судно построено по заказу Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ.

В пресс-службе "Звездочки" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) ТАСС подтвердили, что судно передано военному ведомству.

Закладка судна "Академик Александров" проекта 20183, разработанного АО "ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург), первоначально обозначавшегося как морское судно обеспечения или спасательное буксирное судно, состоялась 20 декабря 2012 года.

Государственный контракт на изготовление и поставку судна был заключен 1 августа 2012 года. При закладке сообщалось, что это многоцелевое судно усиленного ледового класса предназначено для поисково-спасательных работ, морской транспортировки большегрузных и крупногабаритных образцов и контейнеров морской техники, научно-исследовательского и испытательного оборудования, военной и специальной техники. Судно было выведено из эллинга 11 мая 2017 года. Его испытания продолжались более года. "Академик Александров" - третье судно линейки проекта 20180, построенное на "Звездочке".