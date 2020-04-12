"Юнармия" и учебные заведения Минобороны приняли участие в Гагаринском уроке

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Учащиеся довузовских образовательных учреждений Министерства обороны и юнармейцы приняли в онлайн-режиме участие в Гагаринском уроке. Об этом говорится в воскресенье в сообщении военного ведомства.

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"Преподаватели провели урок с воспитанниками в онлайн-режиме. В 2020 году Гагаринский урок посвящен теме "От победы в Великой Отечественной войне - к победам в космосе" и значимым космическим датам года", - говорится в сообщении.

В частности, учащимся рассказали о 60-летии Центра подготовки космонавтов, о 35-летии миссии космического корабля "Союз Т-13", спасении орбитальной станции "Салют-7" и других событиях. Для юнармейцев урок провел начальник Главного штаба движения, Герой России Роман Романенко. "Во время трансляции воспитанники движения познакомились с историей создания первого отряда космонавтов", - рассказали в Минобороны.

Гагаринский урок впервые прошел 12 апреля 2016 года в 55-ю годовщину полета Юрия Гагарина в космос. С 2017 года при содействии Россотрудничества и поддержке координационных советов российских соотечественников, проживающих за рубежом, мероприятие проводится в более чем 100 странах. Урок внесен министерством в календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры, для приобщения учащихся к культурным, национальным и общечеловеческим ценностям.