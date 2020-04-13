По прозвищу "Утенок". За что российский Су-34 считают лучшим истребителем-бомбардировщиком

30 лет назад, 13 апреля 1990 года, опытный образец совершил первый полет. Сейчас этот самолет составляет основу ударной мощи российской фронтовой авиации, успешно применялся в сирийской боевой операции, а зарубежные специалисты неоднократно отмечали его высокий модернизационный потенциал

В 2020 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) завершает выполнение контракта на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ почти 100 фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

' ТАСС'

Как отметили в ОАК, в современной России этот контракт не имеет аналогов как по объему, так и по сроку, — на его реализацию отводилось восемь лет (с 2012 года). Это говорит о том, что в ВКС высоко оценили достоинства этой машины, которая сейчас летает во всех регионах нашей страны и в различных климатических зонах. А после успешного применения в Сирии Су-34 вызвал интерес и за рубежом — стало известно о первых заказах этой машины. Также летом 2020 года планируется подписать новый контракт на поставку в нашу армию бомбардировщиков с расширенными боевыми возможностями — существенно расширится номенклатура авиационных средств поражения. История "Защитника" Работы по созданию двухместного Су-34 (по кодификации НАТО — Fullback, "Защитник") начались в ОКБ Сухого (ныне — ПАО "Компания "Сухой") в начале 1980-х годов под руководством Михаила Симонова, сформировавшего основную концепцию самолета. Главным конструктором был Роллан Мартиросов (29 февраля 2020 года ушел из жизни — прим. ТАСС), который осуществлял техническое руководство процессами разработки, постройки, испытаний, доводки самолета и внедрения его в серийное производство. Именно под его непосредственным руководством разработаны и воплощены основные технические решения Су-34, которые позволили создать комплекс, удовлетворяющий требованиям тактико-технического задания Минобороны России.

Описание Главный конструктор ОКБ Сухого Роллан Мартиросов и начальник летно-испытательной и доводочной базы Ф.Б. Шагизиганов на фоне самолета Су-34 © Владимир Яцина/ТАСС

Предназначение Су-34 Служит для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Может эффективно наносить удары в условиях противодействия противника, днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях, с применением различных средств поражения, также может использоваться для воздушной разведки. Боевые качества позволяют самолету вести маневренный воздушный бой с истребителями противника, выполнять задачи без сопровождения истребителями прикрытия. Продолжение

Первый полет опытного экземпляра Т-10В-1 состоялся 13 апреля 1990 года, пилотировал заслуженный летчик-испытатель СССР Анатолий Иванов. Впервые публичный показ самолета под экспортным обозначением Су-32 состоялся весной 1995 года на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже (Франция).

Описание Фронтовой бомбардировщик Су-34, 1994 год © Владимир Яцина/ТАСС

Под обозначением Су-34 поступил в опытную эксплуатацию в декабре 2006 года. Первый контракт на поставку был заключен с Минобороны России в 2008-м. Спустя четыре года машина была принята на вооружение. С 2006 года серийную сборку Су-34 осуществляет Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова. 25 февраля 2012 года был заключен тот самый мегаконтракт на почти сотню бомбардировщиков со сроком исполнения 2020 год, с чем завод успешно справлялся — в некоторые годы поставки его в войска осуществлялись даже с перевыполнением плана. 20 марта 2014 года Су-34 был официально принят на вооружение постановлением правительства Российской Федерации.

Описание Сборка самолета Су-34 на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова, 2005 год © Владимир Зинин/ТАСС

Су-34 уже сейчас составляет основу ударной мощи российской фронтовой авиации. Он стал достойной сменой всепогодного круглосуточного фронтового бомбардировщика Су-24М. О способностях ударного "Утенка" Самолет выполнен по нормальной аэродинамической схеме с дополнительным передним горизонтальным оперением, среднерасположенным трапециевидным крылом, двухкилевым вертикальным оперением, двумя двигателями АЛ-31Ф в хвостовой части фюзеляжа и трехопорным убираемым шасси.

Описание Сопло двигателя АЛ-31Ф © Марина Лысцева

Этот самолет — любимец многих пилотов — наделен просторной комфортной кабиной и отличными летными качествами. "Конечно, для высшего пилотажа он не предназначен, но перегрузки и на нем доходят до 7,5 единицы (испытывают пилоты при выполнении фигур высшего пилотажа — прим. ТАСС)", — рассказывал в интервью ТАСС летчик Алексей Белоног, который освоил четыре типа самолетов и для которого Су-34 является бесспорным фаворитом. "И кстати, это чистая правда, что в войсках его ласково называют "Утенком" за характерную форму приплюснутого носового обтекателя. Не вижу в этом ничего плохого", — добавил тогда он.

Су-34 — уникальная машина. Она вмещает в себе сразу три самолета: истребитель, штурмовик и фронтовой бомбардировщик. Может успешно бороться с любыми воздушными целями, эффективно уничтожать наземные и надводные. Более того, она может находиться в воздухе бесконечно долго — ограничение только в физических возможностях пилотов Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

Су-34 создавался для оперативной переброски из любой части страны на ее границу для надежной локализации возможного вооруженного конфликта перед подходом основных сил. "Еще до поступления в войска экипаж испытателей ОКБ Сухого провел перелет от Москвы до Сахалина и обратно без посадок, но с дозаправками в воздухе, доказав всем сомневающимся, что истребитель способен решать любые задачи на наибольшем удалении от аэродромов базирования", — рассказал военный обозреватель ТАСС.

Отличная аэродинамика, большая емкость внутренних топливных баков, высокоэкономичные двухконтурные турбореактивные двигатели, система дозаправки в воздухе, а также подвеска дополнительных топливных баков наряду с комфортной кабиной экипажа обеспечивают беспосадочный полет самолета продолжительностью до десяти часов без потери работоспособности экипажа.

Для этого в Су-34 созданы все условия. Экипаж (летчик и штурман), в отличие от других истребителей, размещен в кабине не один за другим, а рядом — в бронированной кабине, вход в которую выполнен через нижний люк по ступенькам. "Между ними есть пространство, где можно расстелить матрас и один из членов экипажа может отдохнуть во время полета", — говорит военный эксперт. Кроме того, пространство за креслами летчиков позволяет им встать в полный рост. "На борту бомбардировщика есть микроволновая печь, кондиционер, система электромассажа, встроенная в кресла, и даже биотуалет. Поэтому уникальности Су-34 можно удивляться", — говорит Литовкин.

Описание Дмитрий Медведев в кабине Су-34 на авиабазе Кубинка, 2009 год © Дмитрий Астахов/ТАСС

Самолет Су-34 обладает возможностью летать в режиме автопилота на предельно малой высоте, огибая рельеф местности. Таких "способностей", по мнению специалистов, нет ни у одного истребителя в мире, в том числе у американских F-22 и F-35. Уникальной особенностью машины стало и наличие второй РЛС для обзора задней полусферы — система предупредит экипаж об угрозе и может ответить залпом управляемых ракет на попытку "удара в спину" вражеского самолета.

Летно-технические характеристики Су-34 Длина — 23,3 м, высота — 6,4 м, размах крыла — 14,7 м. Практический потолок — 14 650 м. Дальность полета — 4,5 тыс. км без дозаправки, 7 тыс. км — с дозаправкой; боевой радиус действия — до 1,1 тыс. км. Взлетный вес — 45,1 т, максимальный вес боевой нагрузки — 8 т. Самолет способен развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч. Продолжение

Су-34 способен эффективно поражать в любом географическом районе наземные, морские и воздушные цели (в том числе малоразмерные и подвижные) с применением всей номенклатуры авиационных боеприпасов, в том числе высокоточных. Как отмечают производители, он прекрасно справляется с задачами при ведении автономных и групповых действий днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях и в условиях воздействия помех, создаваемых противником, огневого и информационного противодействия, а также ведения воздушной разведки.

Описание Су-34 на полигоне летно-испытательного центра в Астраханской области, 2006 год © Марина Лысцева/ТАСС

Состав вооружения Су-34 Вооружение размещается на 12 пусковых устройствах, расположенных на законцовках или под консолями крыла и на подфюзеляжных узлах подвески. Согласно данным Минобороны РФ, в состав номенклатуры применяемых авиационных средств поражения входят: корректируемые авиационные бомбы типа КАБ-500 и КАБ-1500;

свободнопадающие бомбы калибров 100 кг и 250 кг;

неуправляемые авиационные ракеты С-8, С-13 и С-25;

управляемые ракеты "воздух — поверхность" С-25Л, Х-25, Х-29, Х-31, Х-35;

противокорабельные ракеты 3М80;

управляемые ракеты класса "воздух — воздух" малой дальности Р-73 и средней дальности Р-27 и РВВ-АЕ. В состав штатного вооружения также входит 30-миллиметровая автоматическая пушка ГШ-301. Продолжение

По боевым возможностям он относится к поколению самолетов "4++". Наличие на нем системы активной безопасности наряду с новейшими компьютерами позволило создать дополнительные возможности летчику и штурману вести прицельное бомбометание, маневрировать под огнем противника. Как отмечают производители, цифровое радиоэлектронное бортовое оборудование самолета построено по принципу открытой архитектуры, что позволяет достаточно просто проводить замену его комплексов и систем на вновь разработанные. Су-34 против "Орла" и Tornado Наш фронтовой бомбардировщик можно по праву назвать уникальным боевым самолетом — у него нет прямых западных аналогов по показателям боевой нагрузки и широте спектра выполняемых боевых задач.

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Военно-воздушные силы (ВВС) США, являющиеся крупнейшими в мире по количеству боевых самолетов в строю, в настоящее время полагаются на многоцелевые истребители семейства F-15E Strike Eagle производства корпорации Boeing для нанесения бомбовых ударов. Наиболее современный вариант этого самолета — F-15EX — оснащается цифровой кабиной пилота и новой силовой установкой. Разработчик заявляет о "не имеющем аналогов" показателе боевой нагрузки самолета, который составляет до 29 500 фунтов (около 11 800 кг). Истребитель F-15EX оснащен 12 точками подвески управляемого вооружения класса "воздух — воздух" и 15 — для средств поражения класса "воздух — поверхность". Вместе с тем о каком-либо боевом применении данного самолета сведений нет.

Описание Истребитель F-15E Strike Eagle © REUTERS/Eddie Keogh

Также необходимо отметить, что стоимость F-15EX превышает соответствующий показатель многоцелевого истребителя пятого поколения F-35A Lightning II: в соответствии с оборонным бюджетом США на 2020 финансовый год, одобрена закупка ВВС США восьми первых F-15EX общей стоимостью порядка $1,1 млрд. Таким образом, стоимость одного модернизированного самолета Strike Eagle составляет $137,5 млн, в то время как стоимость одной единицы F-35A (базовая модификация самолета, предназначенная для ВВС — прим. ТАСС) из 14-й производственной партии (крайняя на данный момент — прим. ТАСС) достигает в соответствии с актуальными данными производителя, корпорации Lockheed Martin, $77,9 млн. ВВС европейских государств, в первую очередь Великобритании и Германии, ранее применяли истребители-бомбардировщики Tornado для нанесения бомбовых ударов. Стоит отметить, что Великобритания официально вывела парк Tornado из эксплуатации, в то время как Германия применяет ограниченное количество этих самолетов. Данный истребитель-бомбардировщик хорошо зарекомендовал себя в локальных конфликтах в ходе боевых действий в Персидском заливе в 1991 году и в ходе вторжения в Ирак в 2003-м.

Описание Истребитель-бомбардировщик Tornado © Reuters

Общая масса ракетно-бомбовой нагрузки самолета, размещенной на семи узлах крепления, составляла порядка 9000 кг. Предполагается, что после окончательного списания Tornado Германии он будет заменен в строю ВВС стран Европы многоцелевыми истребителями Typhoon производства консорциума Eurofighter. Боевая нагрузка Typhoon составляет порядка 6500 кг, что существенно уступает всем упомянутым выше боевым самолетам. ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) применяют для выполнения задач по бомбардировке боевой самолет JH-7A. Согласно данным различных источников, JH-7A несет 7500–9000 кг ракетно-бомбовой нагрузки на 11 узлах подвески. Зарубежные оценки Российский фронтовой бомбардировщик всегда удостаивался достаточно высоких оценок в зарубежной прессе. В частности, американское издание National Interest весьма положительно отозвалось об эффективности применения этого боевого самолета в ходе контртеррористической операции в Сирии. "Су-34 отличается 12 узлами подвески [вооружения], на которые можно установить широкий спектр авиационных средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух — воздух", противокорабельные ракеты и управляемые авиабомбы семейства КАБ-500/КАБ-1500", — отмечало издание.

В 2015 году профильный авиационный блог Aviationist назвал наш фронтовой бомбардировщик "самым современным боевым самолетом, развернутым ВКС России в Сирии". "Одним из наиболее мощных российских ударных самолетов" назвало Су-34 американское издание журнала Popular Mechanics. Ударные возможности Су-34 по поражению наземных целей высоко оценило и сетевое издание Military Watch. Как отмечали эксперты журнала, "усовершенствованные возможности и гибкость [тактического применения] Су-34 делают его, возможно, наиболее высокотехнологичным истребителем-бомбардировщиком в строю, при этом его ближайшими соперниками являются китайский истребитель J-16 и южнокорейский F-15K". Специалисты издания также подчеркивали высокий модернизационный потенциал Су-34. География применения Впервые боевое применение Су-34 состоялось в ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Он использовался для прикрытия действий ударной авиации, ведя радиоэлектронную борьбу с системами грузинской ПВО при помощи станции помех "Хибины". Самолет ставил помехи из боевых порядков, что не позволяло зенитным ракетным комплексам Грузии успешно проводить отстройку от помех, также противорадиолокационной ракетой уничтожил ключевую РЛС под Гори. С 2015 года в телевизионные кадры хроники операции ВКС РФ в Сирии этот самолет попадает неоднократно. Су-34 совершали боевые вылеты как с сирийской авиационной базы Хмеймим, так и с Хамадан в Иране. За его успешной работой с интересом наблюдали иностранные военные специалисты, многочисленные эксперты и аналитики. Причем Су-34 вылетали на задание не только с авиационными бомбами ОФАБ-500 и корректируемыми авиабомбами КАБ-500, но и с ракетами "воздух — воздух" малой и средней дальности.

Описание Су-34 на авиабазе Хмеймим, Сирия, 2015 год © ТАСС

Именно после операции в Сирии интерес к Су-34 со стороны зарубежных заказчиков заметно вырос. Сообщалось, что им интересовались в ряде стран Ближнего Востока. На Dubai Airshow 2019 стало известно, что Россия получила первые заявки на экспортную версию самолета, образец которого демонстрировался там на российской экспозиции. Весной 2016 года Су-34 впервые применялись для ликвидации ледовых заторов на реке Северная Двина в Вологодской и Архангельской областях.