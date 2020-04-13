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Новая техника ВС РФ

Первая партия новейших танков Т-90М "Прорыв" поступила в российскую армию

Танк получил принципиально новую башню и более мощный двигатель
Модернизированный танк Т-90М "Прорыв" во время подготовки к военному параду на Красной площади 9 мая 2020 года, "Уралвагонзавод" Марина Молдавская/ТАСС
Описание
Модернизированный танк Т-90М "Прорыв" во время подготовки к военному параду на Красной площади 9 мая 2020 года, "Уралвагонзавод"
© Марина Молдавская/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Первая партия модернизированных танков Т-90М "Прорыв" поступила в российские Вооруженные силы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

"Первые поставки модернизированных танков Т-90М "Прорыв" в гвардейскую танковую армию Западного военного округа, дислоцирующуюся на территории 5 регионов России, начались в апреле текущего года", - сказал командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель, слова которого приводит пресс-служба.

Командующий уточнил, что несколько Т-90М поступило во входящую в состав армии Таманскую мотострелковую дивизию. Он добавил, что в 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в настоящее время завершено обучение управлению, стрельбе, ведению боя на новых танках. "В танковой армии применяются несколько десятков разновидностей тренажеров: для обучения экипажей танков Т-80, Т-72Б3, Т-90", - пояснил он.

Танк Т-90М "Прорыв"
© пресс-служба Западного военного округа

Боевые стрельбы из новых танков планируется провести в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.

Танк Т-90М "Прорыв" получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. "Прорыв" оснащен новым многоканальным прицелом, который обеспечивает применение вооружения в любое время суток. Кроме того, возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами стала одной из главных особенностей модернизированного танка. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата".

Теги
РоссияНовая техника ВС РФ
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