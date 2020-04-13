Первая партия новейших танков Т-90М "Прорыв" поступила в российскую армию

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Первая партия модернизированных танков Т-90М "Прорыв" поступила в российские Вооруженные силы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

"Первые поставки модернизированных танков Т-90М "Прорыв" в гвардейскую танковую армию Западного военного округа, дислоцирующуюся на территории 5 регионов России, начались в апреле текущего года", - сказал командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель, слова которого приводит пресс-служба.

Командующий уточнил, что несколько Т-90М поступило во входящую в состав армии Таманскую мотострелковую дивизию. Он добавил, что в 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в настоящее время завершено обучение управлению, стрельбе, ведению боя на новых танках. "В танковой армии применяются несколько десятков разновидностей тренажеров: для обучения экипажей танков Т-80, Т-72Б3, Т-90", - пояснил он.