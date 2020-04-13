{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Возможности новых технологий для РВСН обсудят на форуме "Армия-2020"

Рассмотрение актуальной повестки пройдет в виде обсуждения докладов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Перспективы применения новых инфокоммуникационных технологий и средств связи для Ракетных войск стратегического назначения станут предметом обсуждения специалистов органов военного управления, научного сообщества и представителей ОПК России в рамках научно-деловой программы международного военно-технического форума "Армия-2020". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе работы круглого стола представители отделов и служб штаба РВСН, а также ведущих производственных, научных и образовательных учреждений Российской Федерации займутся поиском путей совершенствования системы и средств связи Ракетных войск стратегического назначения", - говорится в сообщении.

Совместная работа участников круглого стола позволит выявить потенциальные возможности для повышения эффективности управления ракетными войсками стратегического назначения Российской Федерации на основе применения новых инфокоммуникационных технологий и средств связи.

Рассмотрение актуальной для РВСН повестки пройдет в виде обсуждения докладов. Основными темами докладов станут актуальные вопросы интеграции системы связи РВСН в единое информационное пространство Вооруженных Сил Российской Федерации, возможности развития и применения инфокоммуникационных технологий в системе связи ракетных войск стратегического назначения, а также вопросы создания перспективных средств связи.

К работе круглого стола приглашаются специалисты в данной области. Работа будет проходить без использования сведений ограниченного распространения.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Новая техника ВС РФ
Первая партия новейших танков Т-90М "Прорыв" поступила в российскую армию
Танк получил принципиально новую башню и более мощный двигатель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС