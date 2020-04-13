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Пандемия коронавируса нового типа

В Калининграде построено здание инфекционного центра Минобороны

Сейчас в нем ведутся внутренние работы

КАЛИНИНГРАД, 13 апреля. /ТАСС/. Строители многофункционального медицинского центра Минобороны в Калининграде, предназначенного для борьбы с распространением коронавируса, завершили возведение его здания и начали внутренние работы. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Балтийского флота.

"Военными строителями возведен и облицован специальными панелями каркас здания, где в настоящее время начались внутренние работы по монтажу вентиляционной системы, перегородок внутренних помещений. Завершается также монтаж инженерных сетей, снаружи проводятся бетонирование галерей и обустройство прилегающей территории", - сообщили в пресс-службе.

Работы на объекте идут в круглосуточном режиме, без выходных. В них задействовано около 500 строителей и 100 единиц различной строительной техники.

Новый медцентр, укомплектованный современным оборудованием, рассчитан на 100 мест. Он должен быть сдан к концу апреля. Общая площадь строящегося в Калининграде медицинского комплекса с инфраструктурой составляет более 17 тыс. кв. метров.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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