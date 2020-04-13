Комитет Госдумы одобрил упрощение управления дочерними структурами предприятий ОПК

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который позволяет дочерним структурам предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Документ был инициирован правительством РФ. Решение комитета было принято опросным путем. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 14 апреля.

Согласно пояснительной записке, документ предлагает вывести "дочек" предприятий ОПК из-под действия нормы Гражданского кодекса и закона "Об акционерных обществах", согласно которой "акционерное общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законом". Это позволит уйти от механизма перекрестного владения акциями внутри интегрированной структуры ОПК и передать акции дочерних акционерных обществ только головной компании, отмечается в сопроводительных материалах.

Законопроект позволит обеспечить прозрачную структуру собственности в холдинге и усилить контроль за работой дочерних структур, в частности за исполнением гособоронзаказа, а также позволит ускорить принятие решений по ключевым вопросам в компании.

"Предлагаемые законопроектом изменения по сокращению доли участия РФ в управлении акционерными обществами путем консолидации фокуса управления в головных компаниях интегрированных структур ОПК, соответствуют задачам государственной программы и направлены на повышение эффективности и качества корпоративного управления в интергрированных структур ОПК", - полагают в кабмине.