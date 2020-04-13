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Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в Черное море эсминец США

Силы и средства флота осуществляют слежение за действиями корабля
Эсминец ВМС США Porter Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams/U.S. Navy via AP
Описание
Эсминец ВМС США Porter
© Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams/U.S. Navy via AP

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедший в акваторию Черного моря эсминец ВМС США Porter, об этом в понедельник сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

"Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в 18 часов 30 минут 13 апреля 2020 года в акваторию Черного моря эсминец управляемого ракетного вооружения Porter ВМС США. Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями корабля ВМС США", - сообщили в НЦУО.

Ранее 6-й флот ВМС США сообщил, что ракетный эсминец ВМС США Porter начал переход в северном направлении из Средиземного моря в Черное море, где будет работать с партнерами в Черноморском регионе над обеспечением безопасности на море.

Американские военные корабли периодически заходят в Черное море. В ноябре прошлого года этот же эсминец вошел в южную часть акватории Черного моря и был взят на сопровождение силами Черноморского флота. Его сопровождали фрегат ВМФ РФ "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево". 

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