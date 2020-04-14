Третий гидрографический катер для ВМФ заложат в июле-августе

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Второй серийный большой гидрографический катер-катамаран проекта 23370Г будет заложен для Военно-морского флота России в июле-августе. Об этом сообщил во вторник официальный представитель ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"Третий по счету (второй серийный) большой гидрографический катер-катамаран проекта 23370Г будет заложен для ВМФ России на подмосковном предприятии "КАМПО" в июле-августе текущего года", - сказал Дыгало.

Передача катера запланирована на 2021 год. Сейчас готовится приказ главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова о присвоении ему имени одного из выдающихся офицеров-гидрографов.

Дыгало сообщил, что в настоящее время на стапелях предприятия-изготовителя "КАМПО" идет насыщение секций корпуса элементами корабельных систем жизнеобеспечения второго большого гидрографического катера "Александр Фирсов". В июле они должны быть доставлены на достроечную площадку предприятия в Севастополе для состыковки в единый корпус.

Головной большой гидрографический катер проекта 23370Г "Михаил Казанский" уже выполняет свои задачи в составе ВМФ.

Многофункциональный модульный гидрографический катер проекта 23370Г разработан в развитие проектов 23370 и 23370М, которые строятся предприятием "КАМПО" для поисково-спасательных сил ВМФ. Водоизмещение катера составит около 140 тонн.