Морская авиация Черноморского флота начала тренировки перед парадами Победы

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Экипажи самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота начали тренировочные полеты в рамках подготовки к воздушной части парадов Победы. Об этом говорится в распространенном в сообщении пресс-службы флота.

"В ходе первого этапа подготовки пилоты отрабатывают элементы полета в строю парами. Экипажи самолетов и вертолетов проводят тренировки по удержанию интервала между летательными аппаратами, а также соблюдению установленного курса, высоты и скорости. На следующем этапе подготовки летчики будут отрабатывать поминутный интервал взлета для формирования единого воздушного строя в небе", - сообщили в пресс-службе.

На флоте уточнили, что в тренировках задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ан-26 и Бе-12, вертолеты Ка-27 и Ми-8. Контрольные пролеты и генеральная репетиция воздушной части парадов запланированы в конце апреля и первых числах мая.

Всего в ходе воздушной части парадов в небе над Керчью, Новороссийском и Севастополем пролетят 56 единиц авиатехники из состава полков морской авиации Черноморского флота и соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.